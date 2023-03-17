В Нижнем Тагиле за многочисленные кражи из супермаркетов будут судить банду подростков

В серии хищений из супермаркетов города обвинили семерых подростков, которым на момент совершения преступлений было 15–17 лет. Всего на счету малолетних преступников 13 краж, сообщает ИА «Все новости».

Начинающая ОПГ орудовала в Тагилстроевском районе с июля по октябрь 2022 года, разными способами проникая в торговые точки. По ночам подростки разбивали окна, входные группы, взламывали замки. После брали всё, что им хотелось. Всего им вменяют 13 эпизодов краж со взломом. Нанесённый ущерб превысил 100 тысяч рублей.

Выйти на подозреваемых помогли многочисленные вещественные доказательства, которые неопытные преступники оставили после себя: отпечатки пальцев, следы обуви. Также преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения в супермаркетах. Подростков задержали, и те, осознав внушительность доказательств их вины, во всём сознались. Дело передано в суд. Максимально членам банды грозит до пяти лет лишения свободы.