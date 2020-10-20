В Нижнем Тагиле за минувшие сутки зарегистрировали 28 новых случаев коронавируса

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировали 258 новых случаев коронавируса. 28 из них — в Нижнем Тагиле. За всё время пандемии COVID-19 был выявлен у 2139 тагильчан.

На территории Свердловской области диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+156), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского и Артинского городских округов, Артемовского, Асбеста, Байкаловского района, Бисерти, Богдановича, Березовского, Верхней Салды, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Дегтярск, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Рефтинского, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Нижних Серег, Нижнего Тагила, Североуральска, Серова, Тугулымского городского округа.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 33 170. Зарегистрировано 9 случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 708.

В России за последние сутки выявлено опять рекордное количество заболевших COVID-19 — 16 319 случаев (за всё время — 1 431 635 случаев). За сутки зафиксировано 269 летальных случаев (за весь период скончались 24 635 человек).