В Нижнем Тагиле за две недели до зачисления детей в первые классы изменили списки закреплённых за школами домов

В Нижнем Тагиле за две недели до начала приёма документов на зачисление детей в первый класс изменили списки закреплённых за образовательными учреждениями домов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте города. Например, за школой № 4 теперь закреплены также коллективные сады УВЗ и товарищество «Домостроитель». Списки адресов домов, относящихся к так называемым элитным образовательным учреждениям Нижнего Тагила, например к школе № 32 или гимназии № 18, не изменились.

Подача заявлений на приём в первый класс в этом году традиционно стартует 1 февраля. Подать заявление можно через сайт образовательных услуг Свердловской области и портал госуслуг, МФЦ и школы. С 1 июля до начала сентября на места, оставшиеся свободными, объявляется набор детей из других районов. Более подробную информацию по зачислению в первый класс можно посмотреть на сайте управления образования Нижнего Тагила. С 20 января с 15:00 до 17:00 в ведомстве работает горячая линия по телефонам: 8 (3435) 36-36-96 и 47-81-14 (доб. 211).

Напомним, теперь родители могут записать детей в те школы, где учатся их старшие братья или сёстры. Нововведение касается тех детей, которые находятся в одной семье и имеют общее место жительства. Закон не распространяется на частные учебные заведения и направлен в числе прочего на развитие института многодетности. Право внеочередного приёма на обучение сохранится для детей прокуроров, судей и сотрудников Следственного комитета. Первоочередного приёма — для тех тагильчан, родители которых работают в полиции, являются военнослужащими или отдельными специалистами ОВД.