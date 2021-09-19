В Нижнем Тагиле за два дня проголосовало 35% избирателей

По итогам двух дней голосования в Нижнем Тагиле явка составила почти 35%, что выше областного показателя (32,34%). Охотней всех голосуют в Дзержинском районе. Там свои голоса отдали чуть более 37% избирателей. В Тагилстроевском районе — 34%, в Ленинском — 33%. Нижнетагильский одномандатный округ вошёл в топ-3 по активности избирателей (34,63%). Самая высокая явка в Свердловской области по итогам двух дней голосования оказалась в Серовском (37,15%) и Асбестовском (35,18%) округах.

Общая явка по стране составила 31,51%.

АН «Между строк» сегодня ведёт онлайн-трансляцию о ходе трёхдневных выборов в Нижнем Тагиле.