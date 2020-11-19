В Нижнем Тагиле за 18 ноября зарегистрировано 25 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Нижнем Тагиле подтверждено 25 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в Свердловской области выявлено 369 новых заболевших, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. Диагноз также лабораторно подтверждён у 143 жителей Екатеринбурга. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 42 088.

Состояние 470 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 302 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 202 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы (находящиеся под управлением Минздрава региона), составляет 1037, проходящих лечение в муниципальных больницах (находящихся под управлением Горздрава Екатеринбурга) — 2458. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписан 371 человек. Общее число выписанных достигло 34 253. Зарегистрировано 9 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 926.