В Нижнем Тагиле за 123 млн рублей школу № 48 отремонтирует местная компания 

В этом году в Нижнем Тагиле по федеральной программе начнут капитальный ремонт школы № 48 на улице Радищева, 3. Контракт на 123 млн рублей выиграла тагильская компания ООО «Стройинвест». Ранее за 125,6 млн рублей она ремонтировала школу № 24 на Красном Камне.

Ремонт школы № 48 должны закончить к июлю 2023 года. В образовательном учреждении будут заменены внутренние сети отопления, вентиляция, сети водоснабжения и канализации. В школе установят новую охранно-пожарную систему, электрооборудование и освещение, заменят кровлю, обновят фасад, поставят окна и постелят новые полы.

В 2022 году мэрия Нижнего Тагила планирует также по федеральной программе отремонтировать школу № 32. Для неё подрядчик пока не определён, но проект ремонта четырёхэтажного здания разработала компания «Тагилгражданпроект».

Всего до 2026 года за счёт выделенных средств хотят отремонтировать 11 школ города. Кроме того, в этом году в планах у чиновников построить школу на 1200 детей в микрорайоне Александровский на ГГМ.