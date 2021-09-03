11 школ Нижнего Тагила капитально отремонтируют по новой программе

В Нижнем Тагиле планируют капитально отремонтировать 11 школ по федеральной программе. Об этом ИА «Все новости» рассказала начальник управления образования города Татьяна Удинцева.

Новую федеральную программу ранее анонсировал президент России Владимир Путин. В 2022 году мэрия Нижнего Тагила планирует заявить в неё две школы: № 32 и 48. Главное условие включения — готовые проекты капитального ремонта. Сама программа рассчитана до 2026 года.

«Это будет не просто косметический ремонт фасада. Это будет полностью обновлённое здание, совершенно новая образовательная среда: замена кровли, инженерных сетей», — рассказала Удинцева.

Сейчас администрация города ищет подрядчика, который подготовит проект ремонта четырёхэтажного здания школы № 32. Цена контракта составляет 531 тысячу рублей. Работы необходимо выполнить в течение 21 дня с момента заключения договора. Контракт будет действовать с момента подписания до 31 декабря 2021 года.

Также чиновники планируют построить школу на 1200 детей в микрорайоне «Александровский» на ГГМ.