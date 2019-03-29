В Нижнем Тагиле юрист отсудил у «Справедливой России» невыплаченную зарплату

Экс-депутат Молодёжного парламента Свердловской области от Нижнего Тагила Владислав Краснов через суд добился выплаты зарплаты от «Центра защиты прав граждан» партии «Справедливая Россия». По его словам, в сентябре 2017 года он устроился в нижнетагильский филиал организации в офис по адресу Победы, 22 в качестве юриста, где давал бесплатные консультации жителям города.

«Поскольку я юрист по образованию, то решил поработать в этом центре, — поясняет Краснов. — Пообещали зарплату 30 тысяч рублей, что совсем неплохо для нашего города. До марта 2018 года я работал неофициально, хотя сам защищал права граждан в этой сфере. В конце декабря 2018 года наш центр закрыли из-за отсутствия финансирования, но работодатель мне отказался выплачивать компенсацию за неиспользованный отпуск, мотивируя тем, что с сентября по март я работал как волонтёр. В суде я предоставил табель учёта рабочего времени и другие официальные документы за указанный период, которые доказывают, что я был именно наёмным работником, а не волонтёром. Я не знаю, почему они везде представляли нас волонтёрами, видимо, от налогов как-то скрываются».

27 марта Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила удовлетворил иск Краснова и обязал «Центр защиты прав граждан» выплатить Краснову компенсацию за неиспользованный отпуск в размере 12 тысяч рублей и 5 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда. Решение суда в законную силу не вступило.