В Нижнем Тагиле юные кинематографисты представили свои работы о городе на открытом показе

В Нижнем Тагиле в кинотеатре «Родина» состоялся открытый показ фильмов в рамках проекта «Нижний Тагил. Это моя земля — городские легенды». Участники сами придумывали сценарии и снимали сюжеты о нашем городе. Проект стал возможен благодаря гранту Президентского фонда культурных инициатив.

Его организовала Школа кино и телевидения «ШКИТ», главная идея проекта — показать историю Нижнего Тагила через городские легенды. Программа состояла из трёх этапов, на первом участники проходили онлайн-обучение, на втором — трёхдневный интенсив с известными спикерами и режиссёрами, на третьем — снимали фильмы.

«Мне хотелось повысить имидж нашего города в глазах молодёжи, чтобы они знали, что в нём красиво и интересно. А также это мотивация для молодых авторов, чтобы они понимали, что не обязательно уезжать, а можно здесь создать классный контент, который будут смотреть люди в других городах», — рассказал создатель «ШКИТ» Виктор Зайцев.

Участники обучались сценарному искусству, драматургии, актёрскому мастерству, основам съёмки и монтажа, а также узнали, как делать и продвигать контент.

В создании фильмов участвовали 70 человек. На показе было представлено 11 работ — 6 игровых короткометражных картин и 5 документальных короткометражек. После показа работы будут продвигаться в интернете.

«Надеюсь, что проект продолжит развиваться. В рамках гранта было приобретено много оборудования, которое точно будет работать на престиж нашего города. Мы много снимаем про Нижний Тагил и участвуем в фестивалях, в прошлом году мы сняли более 100 работ», — поделился Виктор Зайцев.

После показа все участники получили подарки — экшн-камеры, музыкальные колонки, клавиатуры, беспроводные наушники, микрофоны, рюкзаки для оборудования и многое другое.