В Нижнем Тагиле Выйский деревообрабатывающий комбинат задолжал 100 миллионов рублей налогов

Судебные приставы Ленинского района Нижнего Тагила взыскали с Выйского деревообрабатывающего комбината более 50 миллионов рублей задолженности по налогам и платежам Департаменту лесного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области. Уточняется, что в настоящее время в отношение ВДОК находится 182 исполнительных производства на общую сумму более 100 миллионов рублей. Судебные приставы-исполнители наложили арест на право аренды лесного участка по договорам и запретили предприятию выдавать лесную декларацию и рубить лес, находящийся под арестом.

На самом ВДОК АН «Между строк» заявили, что данная ситуация сложилась из-за просчётов руководства, но в ближайшее время предприятие планирует погасить все долги и вернуться к нормальному функционированию.

Выйский деревообрабатывающий комбинат запущен 1 августа 2007 года. Строительство комбината велось под контролем губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Приказом Минпромэнерго № 4 от 16.01.2008 проект Выйский ДОК включён в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.