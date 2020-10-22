В Нижнем Тагиле выявлено 27 новых случаев коронавируса

На территории Нижнего Тагила за сутки зафиксировано 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего на территории Свердловской области за последние сутки выявлено 259 случаев заражения коронавирусом: помимо жителей Нижнего Тагила диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+121), Алапаевска, Арамильского, Ачитского и Артинского городских округов, Асбеста, Артёмовского, Белоярского, Берёзовского, Бисерти, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбитского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Красноуральска, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Кировграда, Невьянска, Нижних Серёг, Первоуральска, Ревды, Режа, Сухого Лога, Сысертского городского округа, посёлка Уральский. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 33684. Кроме того, зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19, общее число случаев – 728.

В России за последние сутки выявлен 15971 новый случай коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 290 летальных исходов, полностью выздоровели 11428 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1463306 случаев коронавируса в 85 регионах, 25242 летальных исхода, выздоровели 1107988 человек.