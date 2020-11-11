В Нижнем Тагиле выявлено 25 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Нижнем Тагиле зафиксировано 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в Свердловской области зарегистрировано 306 новых случаев, заявляет региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Среди заболевших — жители Екатеринбурга (+170), Артинского городского округа, Белоярского городского округа, Берёзовского, Волчанска, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Краснотурьинска, Красноуфимска, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Нижнего Тагила (+25), Пелыма, Первоуральска, Ревды, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Сысертского и Туринского городских округов, посёлка Уральский. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 39 376.

«Состояние 443 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 303 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 192 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 1678. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 312 человек. Общее число выписанных достигло 31 513. Зарегистрировано 9 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 856», — сообщили в оперштабе.

В России за сутки выявлен 19 851 новый случай коронавируса, зафиксировано 432 летальных исхода, полностью выздоровели 18 616 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1 836 960 случаев коронавируса в 85 регионах, 31 593 летальных исхода, выздоровели 1 369 357 человек.