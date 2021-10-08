​​​​​​​В Нижнем Тагиле выявили очаги африканской чумы свиней

В Свердловской области зафиксировано уже несколько очагов африканской чумы свиней, в том числе в колониях Нижнего Тагила, со ссылкой на департамент информполитики региона пишет «Областная газета». Кроме того, обнаружены две свалки с останками животных — в селе Калиновском Камышловского района и в Богдановичском районе.

Свердловские ветеринарные службы выпустили обращение к владельцам личных подсобных хозяйств, в которых есть свиньи. Их попросили незамедлительно обращаться к ветеринарам в случае проявления признаков недомогания у животных.

«Ситуация с распространением африканской чумы свиней в Свердловской области напряжённая. Если вы заметили признаки болезни у своих животных — недомогание, вялость, неадекватное поведение, — незамедлительно обращайтесь к государственным ветеринарам, которые есть в каждом муниципалитете. Не пытайтесь лечить животных самостоятельно. И если случился падёж, ни в коем случае не выкидывайте трупы свиней на свалки бытовых отходов или в лесной массив. Тем самым вы совершаете уголовно наказуемое преступление», — рассказал директор областного департамента ветеринарии Евгений Трушкин.

По его данным, причиной вспышки африканской чумы свиней в исправительных колониях Нижнего Тагила стали пищевые отходы.

«Напомню, что кормить животных пищевыми отходами из общественных кухонь, столовых категорически запрещено», — заявил ветврач.

Он также напомнил, что АЧС опасна только для животных, для людей она не представляет опасности.

По факту обнаружения свалок животных правоохранительные органы начали расследование, они выясняют личности владельцев мёртвых свиней. На территориях, где обнаружены очаги АЧС, проводятся мероприятия по предотвращению распространения заболевания.

Кроме того, специалисты обнаружили африканскую чуму свиней ещё на одной территории Свердловской области — в Ирбитском муниципальном образовании, сообщается в официальном сообществе муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Егери нашли трупы свиней на 231-м километре трассы Тавда — Туринск — Ирбит — Камышлов, в двух километрах от села Анохинского. При визуальном осмотре специалисты зафиксировали 11 трупов свиней, семь из них — хряки весом более 200 килограммов. Специалисты сожгли их трупы.

После подтверждения диагноза «африканская чума свиней» из лаборатории Верхней Пышмы глава Ирбитского МО Алексей Никифоров на совещании 7 октября поручил сотрудникам Ирбитской ветстанции в сопровождении специалистов администрации и полицейских провести подворовый обход для установления числа свиней в селе Анохинском и деревне Першиной.

Накануне из-за вспышки африканской чумы свиней губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввёл режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера на нескольких территориях региона. Согласно распоряжению, опубликованному на портале правовых услуг, режим ЧС действует на территориях Камышловского муниципального района, Камышловского, Пышминского городских округов, а также в городских округах Сухой Лог и Богданович. Ирбитское МО пока не входит в число муниципалитетов, где действует режим ЧС.

О вспышке африканской чумы свиней стало известно в конце сентября. Причиной проникновения вируса африканской чумы свиней в селе Калиновском под Камышловом стало плохое питание животных. По данным пресс-службы управления Россельхознадзора по Свердловской области, свиней кормили отходами из столовых военных частей.