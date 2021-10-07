В Свердловской области ввели режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней

Из-за вспышки африканской чумы свиней губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввёл режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера в нескольких территориях региона, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Согласно документу, режим ЧС действует на территориях Камышловского муниципального района, Камышловского, Пышминского городских округов, а также в городских округах Сухой Лог и Богданович. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин. Он должен совместно с местными властями оценить ущерб сельскохозяйственных производителей и разработать план по минимизации последствий заболевания и возмещению ущерба владельцам свиней.

В другом документе Куйвашев распорядился организовать и провести изъятие свиней всех возрастных групп в зоне, где есть угроза распространения заболевания, а также установить карантин на территории лесного массива Камышловского района.

Губернатор также дал распоряжение министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области после карантина оказать информационную и консультационную поддержку владельцам изъятых свиней в покупке новых животных.

О вспышке африканской чумы свиней стало известно в конце сентября. Причиной проникновения вируса африканской чумы свиней в селе Калиновское под Камышловом стало плохое питание животных. По данным пресс-службы управления Россельхознадзора по Свердловской области, свиней кормили отходами из столовых военных частей.