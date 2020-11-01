В Нижнем Тагиле выявили 24 новых случая коронавирусной инфекции

За последние сутки в Нижнем Тагиле коронавирусной инфекцией заразились 24 человека, всего в Свердловской области зарегистрировано 275 новых случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Кроме тагильчан, диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+91), Алапаевска, Асбеста, Ачитского городского округа, Бисерти, Богдановича, Белоярского городского округа, Верх-Нейвинского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Краснотурьинска, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Красноуфимска и Красноуфимского района, Красноуральска, Камышлова, Кушвы, Нижнесергинского района, Невьянска, Нижней Туры, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Североуральска, Серова, Сысертского городского округа, Сухого Лога, Тавдинского, Тугулымского, Талицкого городских округов, посёлка Уральский. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 36 487.

«Состояние 287 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 157 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Выписан 281 человек. Общее число выписанных достигло 28 584. Зарегистрировано 5 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 777», — сообщили в штабе.

В России за последние сутки выявлено 18 665 новых случаев коронавируса, зафиксировано 245 летальных исходов, полностью выздоровели 10 259 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 636 781 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 28 235 летальных исходов, выздоровели 1 225 673 человека.