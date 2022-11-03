В Нижнем Тагиле выставили на продажу общежитие вместе с жильцами

В Нижнем Тагиле выставлено на продажу пятиэтажное общежитие на Вагонке, которое ранее принадлежало Нижнетагильскому котельно-радиаторному заводу. Здание по адресу Орджоникидзе, 8 общей площадью около 3 тысяч кв. метров предлагается приобрести за 18 млн рублей. Объявление было опубликовано на Avito 10 октября.

Уточняется, что общежитие продаётся как «готовый бизнес, в котором есть возможность 100% заселения». Обозначены все преимущества сделки: удобное местоположение недалеко от проходной УВЗ, наличие развитой инфраструктуры и множество крупных предприятий по соседству.

«68 комнат площадью от 10 до 13 квадратных метра, частично сданы в долгосрочную аренду, есть возможность 100% заселения. Рядом находится проходная УВЗ, всегда есть спрос на долгосрочную аренду, некоторые комнаты требуют ремонта», — уточняет автор в объявлении.

Также продавец рассматривает варианты обмена на жилую или коммерческую недвижимость в Екатеринбурге. В публикации добавлено, что на данный момент в здании проводится замена деревянных окон на ПВХ.

Напомним, в 2019 году ещё одно общежитие Нижнетагильского котельно-радиаторного завода на улице Тельмана, 1 после банкротства предприятия было передано в частные руки бизнесмену из Екатеринбурга Никите Налобину. Он предложил жильцам выкупить свои комнаты или освободить их. Дело дошло до прокуратуры.