«Никто на улице жить не останется». В мэрии Нижнего Тагила и прокуратуре пообещали защитить интересы жильцов общежития, которым новый собственник угрожал выселением 

Мэрия Нижнего Тагила держит на контроле ситуацию вокруг общежития Нижнетагильского котельно-радиаторного завода, которое после банкротства предприятия было продано с молотка в частные руки. Новый собственник здания, екатеринбургский бизнесмен Никита Налобин, предложил жильцам выкупить свои комнаты по выгодной цене или же освободить их. По предварительным данным, в общежитии зарегистрирован 31 человек, ещё 96 зарегистрировано временно, срок их регистрации сейчас продлён до 1 августа 2019 года. Опасаясь, что в худшем случае они могут оказаться на улице, жильцы написали обращение на прямую линию с Владимиром Путиным.

«Я буквально вчера встречался с новым собственником, — рассказал АН “Между строк” первый заместитель главы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин. — Он в очередной раз заявил, что его позиция по данному вопросу не поменялась. Он при мне пообещал жильцам, что никто никого не выгонит, предложил выкупать жилплощадь даже в рассрочку. Цена достаточно приемлемая. Кто не имеет возможности выкупить, тот может дальше продолжать жить, оплачивая найм и коммунальные услуги».

Чиновник уточнил, что сейчас есть вопрос по стоимости аренды. После того как новый собственник заключит договоры с ресурсоснабжающими организациями, цена за найм может измениться.

«Мы пообещали жителям, что проследим за этим, хотя администрация здесь вмешиваться не имеет права — это вопрос взаимоотношений нанимателя и собственника», — пояснил Горячкин.

В прокуратуре Дзержинского района Нижнего Тагила заявили, что надзорным органом в настоящее время по данному факту проводится проверка.

«Сейчас как раз проводим проверку по этим тарифам. Пока же там никого не выселяют, — заверил прокурор Дзержинского района Сергей Гармаш. — Насколько я знаю, до нового года ничего не изменится. Жильцам предложили заключить договор коммерческого найма. Мы в ближайшее время пригласим к себе нового собственника, послушаем, что он нам скажет, какие у него планы, представителя от администрации позовём. По закону тех людей, которые не имеют права проживать в этом общежитии, он может выселить через суд. Выгонять людей на улицу нельзя, сами понимаете, поэтому будем прорабатывать варианты, чтобы им администрация предоставила жильё по соцнайму. В любом случае никто на улице жить не останется. Сейчас выясняем, кто имеет право там проживать, а кто нет. Если предприниматель назначит слишком высокую стоимость за выкуп, то будем его убеждать, чтобы он снизил до приемлемой».

В июне 2018 года Нижнетагильский котельно-радиаторный завод был признан банкротом, на предприятии было введено конкурсное производство. К этому моменту долги по зарплате насчитывали 25 млн рублей. В октябре 2017 года бывший директор НАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» был признан виновным в сокрытии 38 млн рублей налогов.

В октябре 2018 года производство на заводе было прекращено, помещения переданы в аренду другому предприятию, куда перевели большинство бывших работников НТКРЗ.