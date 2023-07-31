В Нижнем Тагиле вынесли приговор женщине, убившей слепого сожителя

Свердловским областным судом был вынесен обвинительный приговор 39-летней женщине, которая убила своего слепого сожителя в ходе пьяной ссоры. Об этом сообщается на официальном сайте Свердловского областного суда.

12 июля 2021 года подсудимая в квартире дома на улице Тимирязева в Нижнем Тагиле распивала спиртное со своими сожителем-инвалидом первой группы по зрению и младшим братом. В ходе застолья женщина поссорилась с возлюбленным и, вооружившись ножом, нанесла ему один удар в область груди. Рана оказалась смертельной, и потерпевший скончался на месте.

«Собравшаяся в тот роковой день за одним столом компания отмечала день рождения младшего брата обвиняемой. От поздравительных тостов до словесной перебранки там, где спиртное льётся рекой, обычно рукой подать. Так произошло и в данном случае. Когда количество употреблённых участниками застолья “градусов” устремилось к критической отметке, между женщиной и её сожителем произошёл конфликт. Что стало для него непосредственной причиной, двое оставшихся после этого застолья в живых в дальнейшем точно вспомнить уже не могли. Впрочем, для заурядной пьяной потасовки наличие весомого повода, как правило, совершенно не обязательно. Итогом посиделок стало наличие бездыханного тела рядом с уставленным нехитрой снедью и опорожнёнными ёмкостями кухонным столом», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Собранные следственным отделом по Дзержинскому району города Нижний Тагил доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местной жительницы. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением было направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения. Приговором суда женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также с дальнейшим ограничением свободы на 1 год. Приговор в силу не вступил. Помимо этого, в рамках дела братом убитого был направлен иск о моральной компенсации в размере 500 тысяч рублей. Суд иск удовлетворил в полном размере.