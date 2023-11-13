В Нижнем Тагиле вынесли приговор женщине, которая прятала наркотики в кошке

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы Минусинска Красноярского края. Женщина признана виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

«Закладчица задержана с поличным 6 февраля 2023 года возле дачного посёлка на окраине города. Чтобы избежать подозрений, она изображала мать, которая гуляет с несовершеннолетней дочерью и грудным ребёнком. Злоумышленница прибыла в Нижний Тагил по указанию анонимного работодателя через мессенджер. Неизвестный сообщил женщине координаты тайника с крупной партией наркотиков, которые она должна была фасовать на более мелкие и распространять с помощью закладок», — рассказала ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В комбинезоне кошки полицейские обнаружили пять свёртков с белым порошком, который оказался N-метилэфедроном. Также оперативники нашли 20 закладок, которые женщина успела сделать в течение дня. В арендованной квартире в ходе обыска изъяты электронные весы, упаковочные материалы, пластиковые контейнеры и свёртки с запрещёнными веществами. Всего дома было найдено 170 граммов наркотиков.

Как рассказали журналисту АН «Между строк», несовершеннолетнюю девочку, которая была с матерью, забрали родственники. Кошку по кличке Микки приютил сотрудник дежурной части полиции.

Суд Нижнего Тагила назначил виновной наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.