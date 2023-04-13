В Нижнем Тагиле закладчица мефедрона использовала для прикрытия кошку в коляске

В Нижнем Тагиле задержана закладчица мефедрона, которая для прикрытия гуляла с кошкой в комбинезоне для младенца. Злоумышленницей оказалась жительница Красноярского края, задержали её сотрудники патрульно-постовой службы.

«Предполагаемая закладчица задержана с поличным возле дачного посёлка на окраине города. Предварительно установлено, что злоумышленница прибыла в Нижний Тагил по указанию анонимного работодателя через мессенджер. Неизвестный сообщил женщине координаты тайника с крупной партией наркотиков, которые она должна была фасовать на более мелкие и распространять с помощью закладок. Чтобы избежать подозрения, она изображала маму, которая гуляет с грудным ребёнком. Однако в утеплённой одежде оказалась кошка», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В комбинезоне кошки полицейские обнаружили пять свёртков с белым порошком, который оказался N-метилэфедроном. Также оперативники нашли 20 закладок, которые женщина успела сделать в течение дня. В арендованной квартире в ходе обыска изъяты электронные весы, упаковочные материалы, пластиковые контейнеры и свёртки с запрещёнными веществами. Всего дома было найдено 170 граммов наркотиков.

В отношении женщины возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30 «Приготовление к преступлению» и 228.1 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» УК РФ. Подозреваемая заключена под стражу, а кота по кличке Микки забрал сотрудник дежурной части полиции.