В Нижнем Тагиле вынесли приговор водителю лесовоза, в ДТП с которым насмерть разбилась семья из Алапаевска

Сегодня, 19 декабря, в Пригородном суде Нижнего Тагила вынесен приговор водителю лесовоза Freightliner Ивану Казакову, который обвиняется по статье УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Во время оглашения приговора в здании суда погас свет, судья Евгения Мулькова объявила перерыв. Через 10 минут свет появился и оглашение приговора продолжилось.

Иван Казаков приговорён к 5 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении. На три года подсудимый лишён права вождения авто. Сам Казаков и его адвокаты заявили, что намерены обжаловать приговор.

Трагедия произошла вечером 3 января 2019 года на 48-м километре трассы Николо-Павловское — Алапаевск. По версии обвинения, Казаков допустил занос прицепа, в который врезался ВАЗ-2112. В легковом автомобиле домой возвращалась семья из Алапаевска. За рулём находился Евгений Попов, пассажиры — его мама Наталья Панченко и жена Анна Дмитриева с двумя полугодовалыми сыновьями. Все, кроме Анны, скончались на месте ДТП. Сам Казаков свою вину отрицал. Мужчина считает, что это ВАЗ выехал на встречную полосу и врезался в прицеп.

В начале декабря Дзержинский райсуд Нижнего Тагила постановил работодателю Ивана Казакова выплатить компенсацию Анне Дмитриевой в размере 4,5 миллионов рублей за смерть родственников - по 1,5 млн рублей за гибель каждого из детей, 1 млн рублей — за мужа,20 тысяч за свекровь и 500 тысяч рублей за ущерб здоровью самой Анны.