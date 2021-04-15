В Нижнем Тагиле вынесли приговор водителю грузовика, по вине которого в ДТП погибла начальник нижнетагильского вокзала

Сегодня, 15 апреля, Пригородный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Нижнего Тагила, который обвинялся по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Напомним, трагедия произошла утром 29 февраля 2020 года на трассе Николо-Павловское — Алапаевск. На 59-м километре дороги грузовик North Benz, за рулём которого находился подсудимый, выехал на встречную полосу, а его полуприцеп занесло. На встречной полосе произошло столкновение с микроавтобусом Fiat Ducato, в котором были шесть сотрудников РЖД с семьями. Автобус направлялся на горячие источники в Туринск. В аварии погибли трое: два пассажира (начальник нижнетагильского вокзала Елена Морозова и её заместитель), а также водитель микроавтобуса.

Пригородный районный суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управлять транспортным средством на срок 2 года. Приговор не вступил в законную силу.