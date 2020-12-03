Начался суд над водителем тягача, в ДТП с которым погибло руководство железнодорожного вокзала 

В суде Пригородного района начали рассматривать уголовное дело об аварии с тягачом, в которой погибла начальник железнодорожного вокзала Нижнего Тагила Елена Морозова, её заместитель и водитель автобуса, в котором они ехали, сообщило ИА «Все новости».

Напомним, 29 февраля 2020 года на трассе Николо-Павловское — Алапаевск столкнулись грузовик North Benz и микроавтобус. На 59-м километре дороги грузовик выехал на встречную полосу, а его полуприцеп занесло. В результате тягач столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato, в котором котором были шесть сотрудников РЖД с семьями. Автобус направлялся на горячие источники в Туринск. В аварии погибли трое: два пассажира (начальник нижнетагильского вокзала Елена Морозова и её заместитель), а также водитель микроавтобуса.

После ДТП участок дороги, где произошла авария, проверяли сотрудники ГИБДД и прокуратуры. На проезжей части были обнаружены выбоины, а дорожная разметка была едва видна. В МВД возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Фигурантом дела стал водитель тягача.

Прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное заключение, в котором говорится, что водитель выбрал скорость, несоразмерную дорожным условиям. Водитель тягача North Benz рассказал инспекторам, что ехал по пустой трассе, когда увидел яму. Мужчина пытался объехать выбоину, но на скользкой дороге грузовик занесло и он вылетел на встречную полосу.

В настоящий момент в Пригородном суде началось рассмотрение уголовного дела по существу. По словам помощника прокурора Ленинского района Ивана Перегуда, скорее всего, на заседания суда пригласят только потерпевших и свидетелей. Участие СМИ будет зависеть от эпидемиологической ситуации.