В Нижнем Тагиле вынесли приговор водителю автокрана, насмерть сбившему человека на пешеходном переходе (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле Тагилстроевский районный суд вынес приговор 52-летнему водителю автокрана, который насмерть сбил 46-летнюю тагильчанку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Напомним, что инцидент произошёл утром 28 июня 2022 года у дома № 3а на улице Балакинской.

В день трагедии водитель крана пояснил автоинспекторам Нижнего Тагила, что не видел пешехода, а только услышал удар, после чего сразу остановил машину. Сбитая женщина скончалась на месте до приезда медиков. По информации отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, водитель был машинистом автокрана ООО «Современные грузоподъёмные технологии». Стаж вождения мужчины составляет 33 года. До совершения преступления он 29 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Все нарушения были связаны с превышением скоростного режима.

Как рассказала АН «Между строк» помощник прокурора Тагилстроевского района Нижнего Тагила Наталья Евдокимова, с учётом смягчающих обстоятельств (полное признание вины, раскаяние, положительные характеристики по месту жительства и месту работы, принесение извинений близкому лицу погибшей, добровольное возмещение причинённого морального вреда, а также состояние здоровья осуждённого) судом было принято решение о назначении ему наказания в виде лишения свободы условно сроком на 2 года.