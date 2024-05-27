В Нижнем Тагиле вынесли приговор виновнику смертельного ДТП

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор водителю, который совершил смертельное ДТП. Трагедия произошла днём 26 февраля 2022 года на 33-м километре трассы Нижний Тагил — Висимо-Уткинск — Усть-Утка. По версии ГИБДД, на тот момент 40-летний водитель автомобиля Honda Freed с семьёй возвращался с горнолыжного курорта в посёлке Уралец в город Шадринск. В какой-то момент Honda выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Subaru Forester, после в них въехала Subaru Legacy. 33-летнюю пассажирку Honda зажало внутри салона. Достать пострадавшую смогли только спасатели Центра защиты населения Нижнего Тагила с помощью специнструмента. Пассажирку экстренно госпитализировали, но 25 ноября 2022 года женщина скончалась.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Суд назначил водителю Honda наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Кроме того, суд взыскал с мужчины компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.