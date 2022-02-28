В ГИБДД рассказали подробности массового ДТП под Нижним Тагилом

В ГИБДД сообщили подробности аварии с участием трёх автомобилей в районе горы Белой. ДТП произошло днём 26 февраля на 33-м километре трассы Нижний Тагил — Висимо-Уткинск — Усть-Утка, рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.

40-летний водитель автомобиля Honda Freed с семьёй возвращался с горнолыжного курорта в посёлке Уралец в город Шадринск. В какой-то момент Honda выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Subaru Forester, после в них въехала Subaru Legacy.

В результате аварии у водителя Honda Freed ушиб поясничной области. 33-летнюю пассажирку зажало внутри салона. Достать пострадавшую смогли только спасатели Центра защиты населения Нижнего Тагила с помощью специнструмента. У неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Также в ДТП пострадал 28-летний пассажир Subaru Legacy, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана головы и ушиб левой голени. Все пострадавшие госпитализированы.

В настоящее время по факту ДТП проводится расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина аварии.