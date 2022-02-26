Под Нижним Тагилом в серьёзном ДТП пострадали три человека

Днём 26 февраля на трассе под Нижним Тагилом в районе горы Белой произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Как рассказали АН «Между строк» очевидцы, наибольшие повреждения получила Honda, пассажирку которой зажало внутри салона. Достать пострадавшую смогли только спасатели Центра защиты населения Нижнего Тагила с помощью специнструмента. Женщина была передана в руки медиков и госпитализирована. Также, по словам свидетелей, в ДТП пострадали ещё два человека, но менее серьёзно. Подробности ДТП будут известны позднее.