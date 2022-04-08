В Нижнем Тагиле вынесли приговор участковому, избившему пенсионерку

В Нижнем Тагиле Ленинский районный суд вынес приговор бывшему участковому отдела полиции № 18 Денису Давыдову за избиение 62-летней бывшей свекрови его жены.

Как сообщили АН «Между строк» в прокуратуре Ленинского района, инцидент произошёл 20 июня 2021 года в квартире женщины, куда мужчина пришёл выяснять отношения. Более получаса он избивал пострадавшую, после чего покинул квартиру. Вскоре об инциденте стало известно в надзорных ведомствах и Давыдов был отстранён от работы. После внутренней проверки он был уволен из органов внутренних дел. Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и приговорил его к 1 году ограничения свободы.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/mstrok.