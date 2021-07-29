В Нижнем Тагиле участковый сломал палец тёще

В Нижнем Тагиле 30-летний участковый отдела полиции № 18 сломал палец тёще. Об этом «Комсомольской правде — Екатеринбург» рассказал источник в силовых структурах. Лейтенант полиции набросился на 62-летнюю женщину во время ссоры, сам он при этом, предположительно, был пьян.
Инцидент произошёл 28 июня. В результате потасовки женщина получила несколько синяков и перелом пальца. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Теперь дебоширу грозит увольнение из МВД.
Вот как этот инцидент прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
«По данному факту ОВД Нижнего Тагила проводится служебная проверка. Сотрудник, о котором идёт речь, отстранён от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении его вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, а его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности за упущения в профилактической работе с личным составом. Собранные по данному факту материалы оперуполномоченными полиции из подразделения собственной безопасности регионального главка МВД переданы для рассмотрения и принятия процессуального решения нашим коллегам в следственные органы, по подследственности», — отметил полковник Горелых.