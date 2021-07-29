В Нижнем Тагиле участковый сломал палец тёще

В Нижнем Тагиле 30-летний участковый отдела полиции № 18 сломал палец тёще. Об этом «Комсомольской правде — Екатеринбург» рассказал источник в силовых структурах. Лейтенант полиции набросился на 62-летнюю женщину во время ссоры, сам он при этом, предположительно, был пьян.

Инцидент произошёл 28 июня. В результате потасовки женщина получила несколько синяков и перелом пальца. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Теперь дебоширу грозит увольнение из МВД.

Вот как этот инцидент прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.