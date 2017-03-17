В Нижнем Тагиле вынесли приговор сотруднику колонии за взятку

Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил бывшего замначальника мастерской ЛИУ № 51 Виталия Гринмберга к 7 годам 6 месяцам лишения свободы. По версии обвинения, в период с февраля по июнь 2015 года Гринмберг поручал своим подчинённым в ранее заключённом договоре на изготовление металлоконструкций указать заведомо ложные сведения об объёме поставляемой продукции. Сумма договора была незаконно уменьшена более чем на 70 тысяч рублей.

«При этом Гринмберг потребовал у контрагента сделки произвести оплату на счёт учреждения по новым условиям, а разницу в сумме более 71 тысячи рублей передать ему лично. Фактически стоимость поставленной по договору продукции была выше. Денежные средства в размере свыше 71 тысячи рублей он получил от представителя юридического лица 8 июня 2015 года в своём служебном кабинете. Кроме того, Гринмберг за создание привилегированных условий юридическому лицу при заключении договоров на выполнение ряда работ, а также содействию заключения нового договора получил от представителя юридического лица взятку на общую сумму 240 тысяч рублей», – заявляют в прокуратуре.

После получения взятки он был задержан сотрудниками УФСБ России по Свердловской области. Отбывать наказание экс-силовик будет в колонии строгого режима.

Агентство новостей «Между строк»