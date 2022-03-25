В Нижнем Тагиле вынесли приговор серийному грабителю магазинов

В Нижнем Тагиле прошёл суд над мужчиной, который в декабре 2021 года ограбил четыре магазина. Злоумышленник заходил в торговую точку, угрожал продавцам ножом и требовал у них деньги из кассы. В двух магазинах его план сработал, ещё в двух салонах продавцы успели нажать тревожную кнопку, чем спугнули злоумышленника.

Вечером 18 декабря грабитель пришёл в магазин женской одежды Lafayette shop на улице Вязовской. Но девушка-продавец нажала тревожную кнопку, и грабитель ретировался. Меньше чем через час злоумышленник повторил попытку в продуктовом магазине «Ермолино» на улице Красноармейской. Первое время он рассматривал продукты в торговом зале, а потом забежал за прилавок и начал также угрожать ножом продавцу. Затем мужчина взял женщину за руку, силой подвёл к кассе, после чего забрал деньги и быстро исчез.

В суде свою вину обвиняемый признал. Как сообщает телекомпания «Телекон», мужчину признали виновным и назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима с возмещением ущерба магазинам.

Отмечается, что мужчина ранее судим не был, во время совершения преступлений был трезв.