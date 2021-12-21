Угрожал ножом и требовал деньги. В Нижнем Тагиле задержали серийного грабителя магазинов (ВИДЕО) 

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в разбойных нападениях на два магазина. Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», тагильчанин угрожал продавцам ножом и требовал у них деньги. Всё произошло вечером 18 декабря.

Сначала грабитель пришёл в магазин женской одежды Lafayette shop на улице Вязовской. Неизвестный, угрожая ножом продавщице, требовал деньги. Но девушка нажала тревожную кнопку и грабитель ретировался.

Меньше чем через час злоумышленник повторил попытку в продуктовом магазине «Ермолино» на улице Красноармейской. Первое время он рассматривал продукты в торговом зале, а потом забежал за прилавок и начал также угрожать ножом продавцу. Затем мужчина взял женщину за руку, силой подвёл к кассе, после чего забрал деньги и быстро исчез.

Оперативные сотрудники проверили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что в обоих случаях действовал один и тот же мужчина. На его розыск были ориентированы все дежурные наряды полиции. Раскрытие преступлений взял под контроль начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник Ибрагим Абдулкадыров.

Сотрудники полиции проверили более 100 магазинов в центре города, где показывали фото и видео с места преступления. Многочасовая работа полицейских принесла результаты. Оказалось, что подозреваемого мужчину часто видят в центре города. После изучения записей камер системы «Безопасный город» оперативники нашли видеозапись, на которой спустя некоторое время после ограбления подозреваемый зашёл во двор дома № 25 на улице Первомайской. С помощью видеозаписей оперативники установили, что ранее этот мужчина выходил из этого же квартала. Сотрудники полиции начали обход близлежащих домов. Спустя время сыщики заметили похожего по приметам человека с пакетами в руках. Они тут же задержали подозреваемого.

«При осмотре в его квартире были обнаружены вещи, находившиеся на нём в момент совершения преступлений, приметный нож с длинным лезвием, а также другие улики, косвенно и напрямую подтверждающие причастность данного мужчины к совершённым преступлениям», — рассказал заместитель начальника отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковник Дмитрий Рублёв.

Следователи отдела полиции № 16 возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершённый с применением оружия), предусматривающей наказание до 10 лет тюрьмы.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, а также проводится сбор неопровержимых доказательств его вины. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

Всего с начала года на территории Нижнего Тагила и пригорода зарегистрировано 18 разбойных нападений. На сегодняшний день все они раскрыты, виновные установлены и понесут заслуженное наказание.