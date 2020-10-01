В Нижнем Тагиле вынесли приговор рецидивистам за поджог общежития, из-за которого погибли люди

Дзержинский районный суд отправил за решётку преступников-рецидивистов, которые в январе 2019 года подожгли двери в общежитии по улице Щорса, в результате чего убили двух его жителей — 38-летнего Максима и 55-летнего Андрея. На двоих неоднократно судимым преступникам за повреждение чужого имущества и смерть тагильчан дали шесть лет. Одному из них также добавили несколько лет за изнасилование, рассказал АН «Между строк» родственник одной из жертв поджога.

Трагедия на третьем этаже пятиэтажного дома произошла ночью 2 января, когда ещё отмечали новогодние праздники. 36-летний местный житель Сергей и его 26-летний приятель из Новоасбеста Руслан пришли туда, чтобы отомстить женщине, которая жила в общежитии, за ссору и расставание с одним из них. Ранее ей уже поступали угрозы о поджоге при помощи СМС-сообщений от бывшего кавалера. По данным следствия, отвергнутый мужчина приобрёл на АЗС легковоспламеняющуюся жидкость, после чего они с подельником облили двери жилища и скрылись. Огонь быстро распространился по общежитию. Из здания пришлось эвакуировать 15 человек, в том числе двух детей, но спастись удалось не всем.

«Сергей, узнав в ходе телефонного разговора от своей бывшей сожительницы о том, что она и её дети отсутствуют дома, в общежитии по улице Щорса, испытывая неприязнь к последней, договорился с находившимся вместе с ним Русланом путём поджога комнаты повредить и уничтожить имущество женщины. Оба, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовавшись услугами такси, приехали к автозаправочной станции, купили бензин. В общежитии Сергей облил входную дверь одной из комнат, а также дверь кладовки, расположенной напротив этой комнаты, в которой хранились его вещи. Его подельник поджёг их. Задымление продуктами горения помещений комнат привело к острому отравлению окисью углерода и продуктами горения находившихся в соседних комнатах двух мужчин (они в этот момент спали)», — говорится в судебном решении.

Правоохранителям практически сразу удалось выйти на след уголовников и задержать их. Мужчин взяли на съёмной квартире в Ленинском районе Нижнего Тагила. Они заявили, что не знали о нахождении в соседних комнатах жильцов.

Несмотря на гибель двух людей, устроивших поджог уральцев судили по статье за умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее по неосторожности смерть людей. Сергея приговорили к трём годам колонии строгого режима. Также его обязали проходить наблюдение и лечение у врача-психиатра. Его подельнику, Руслану, тоже дали три года тюрьмы за поджог, а также добавили несколько лет за совершённые им ранее другие злодеяния — всего вышло шесть лет тюрьмы. Под стражу преступников взяли в зале суда. Они ответят за смерть людей не только лишением свободы, но и деньгами. Каждый из них обязан выплатить родственникам погибших по 700 тысяч рублей. Кроме того, они должны компенсировать им материальный ущерб, расходы на погребение.

Известно, что мужчины, которые подожгли двери в общежитии, уже не раз были судимы, нигде не работали. Сергей, у которого есть малолетняя дочь, сидел за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражу, уклонение от административного надзора. В 2019 году его также приговорили к пяти годам тюрьмы за истязание несовершеннолетнего и угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. В 2020 году — к исправительным работам за оскорбление представителя власти.

У Руслана, который получил шесть лет тюрьмы, за спиной угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, грабёж, изнасилование.