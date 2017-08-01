В Нижнем Тагиле вынесли приговор продавщице за проданную бутылку спиртного подростку

В Нижнем Тагиле осудили сотрудницу магазина, которая продала несовершеннолетнему бутылку спиртного, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Продавец-кассир Людмила М., работающая в Тагилстроевском районе, осуждена по статье 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции».

«Судом установлено, что 22 февраля 2017 года Мулакова, будучи уже подвергнутой административному наказанию за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, вновь осуществила продажу несовершеннолетнему одной бутылки спиртосодержащей продукции ёмкостью 0,5 литра с содержанием этилового спирта 5%», – рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

На суде удалось доказать вину женщины. Теперь ей придётся провести 3 месяца на исправительных работах с удержанием 5% заработной платы в доход государства, торговать алкоголем ей запретили на 6 месяцев. Приговор в законную силу ещё не вступил.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: imhonn.ru