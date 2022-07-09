В Нижнем Тагиле вынесли приговор по громкому делу банды «чёрных копателей»

Накануне 8 июля Пригородный районный суд Свердловской области вынес приговор по громкому делу «чёрных копателей» из Нижнего Тагила, которые занимались воровством труб городских коммуникаций. На скамье подсудимых оказались троё тагильчан: братья Гасан и Тариел Мирзоевы и их знакомый Роял Абдуллаев.

Напомним, что обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх жителей Нижнего Тагила по факту кражи 72 тонн чугунных труб канализационного коллектора прокуратура Свердловской области утвердила год назад.

Троё тагильчан обвинялись в совершении кражи, совершённой организованной группой в особо крупном размере. За подобное преступление каждому грозило до 10 лет лишения свободы и наложение штрафа до миллиона рублей. Но суд принял во внимание положительные характеристики граждан и отсутствие у них ранее судимости, и приговорил каждого к трём годам условно, обязав возместить причинённый ущерб в размере 1,2 млн рублей. Об это АН «Между строк» рассказали в пресс-службе Пригородного районного суда.

«Резонансное уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного пунктами “а” и “б” статьи 158 УК РФ, расследовалось главным следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области около года. Материалы дела составляют порядка 12 томов. Расследовал дело следователь по особо важным делам ГСУ полицейского главка подполковник юстиции Пётр Анисимов. В деле 3 фигуранта: 2 брата, ранее не судимых. Младший брат официально не трудоустроен, старший ранее был директором коммерческого предприятия, деятельность которого связана со строительством. Третьим фигурантом дела был их официально не трудоустроенный знакомый. Граждане обвинялись в причастности к краже резервного канализационного чугунного коллектора в Пригородном районе Нижнего Тагила. Дерзкое преступление было совершено в период с 1 по 7 июля 2020 года средь бело дня в поле, поблизости от лесополосы. Подозреваемые выкопали при помощи экскаватора, погрузили в несколько КАМАЗов и вывезли в пункт приёма лома цветмета чугунные изделия, которые были проданы за 800 тысяч рублей. Впоследствии администрация Нижнего Тагила оценила ущерб в 1 миллион 200 тысяч рублей. “Водоканал-НТ” при объезде подведомственной ему территории обнаружил данный факт и сообщил в полицию о пропаже двухсот метров коллектора. Нелегальных копателей выявили местные жители. Отмечу, что лица, незаконно добывающие цветмет, представились собственниками данного участка. Операцию по задержанию подозреваемых проводили сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области совместно с коллегами из регионального ФСБ. Брали каждого из них по месту жительства непосредственно в Нижнем Тагиле. Во время следствия и на самом суде ныне осужденные свою вину не признали. Тем не менее, судья счёл доказательную базу следственного подразделения полиции достаточной и осудил всех троих обвиняемых. В настоящее время они планируют обжаловать это решение в областном суде, приговор вынес суд Пригородного района», — рассказал АН «Между строк» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Как ранее сообщал портал E1.ru со ссылкой на источник в силовых структурах, в уголовном деле в качестве свидетеля также проходил сотрудник администрации Нижнего Тагила, который помогал злоумышленникам получать необходимые документы о том, что трубы не находятся на балансе муниципалитета.