В Нижнем Тагиле трое мужчин незаконно выкопали 72 тонны чугунных труб и сдали их на металлолом

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх жителей Нижнего Тагила. Мужчины обвиняются в краже 72 тонн чугунных труб канализационного коллектора, рассказали в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.

По версии следствия, одному из обвиняемых было дано разрешение на выполнение земляных работ от представителя собственника участка сельскохозяйственного назначения, который находится возле коллективного сада № 3 УВЗ. Получив план-схему участка, мужчина изучил информацию о проложенных коммуникациях, решил выкопать трубы и сдать их в пункт приёма металла.

«В июле 2020 года злоумышленники при помощи экскаватора выкопали траншею, из которой произвели демонтаж чугунных труб канализационного коллектора, ковшом экскаватора их сломали на фрагменты. После чего на грузовых автомобилях вывезли и сдали в пункты приёма металла», — пояснили в ведомстве.

Действиями обвиняемых был причинён ущерб администрации Нижнего Тагила на общую сумму свыше 1,1 млн рублей.

Сейчас уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража, совершённая организованной группой, в особо крупном размере» направлено в Пригородный районный суд для рассмотрения по существу.