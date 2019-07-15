В Нижнем Тагиле вынесли приговор мужчине, зарубившему собутыльника

Сегодня, 15 июля, Дзержинский райсуд Нижнего Тагила вынес приговор 51-летнему местному жителю Александру Мерзлякову, обвиняемому в убийстве своего приятеля. Как рассказали АН «Между строк» в районной прокуратуре, 30 сентября 2018 года на даче в коллективном саду № 12 мужчина распивал спиртные напитки в компании своего 43-летнего соседа по участку. В какой-то момент между собутыльниками завязалась ссора. По версии обвинения, Мерзляков нанёс приятелю «предметом с рубящими свойствами» не менее одного удара по голове, от которого потерпевший упал на пол, и затем ещё не менее 18 ударов по голове, шее и спине. От полученных травм мужчина скончался на месте. В надзорном ведомстве уточнили, что Мерзляков изначально дал признательные показания, но в суде заявил о своей невиновности. Орудие убийства до сих пор не найдено.

Суд приговорил мужчину к 10 годам колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил.