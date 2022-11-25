В Нижнем Тагиле вынесли приговор мужчине с психическими отклонениями, который убил свою мать и неделю прожил с трупом

В Нижнем Тагиле Пригородный районный суд вынес приговор в отношении 30-летнего жителя села Петрокаменского с психическими отклонениями, который до смерти избил свою мать. В день убийства, которое произошло в феврале этого года, 30-летний сын ударил мать руками и ногами не менее 40 раз по голове и туловищу. Женщина скончалась на месте. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры, сын не стал никому сообщать о происшествии и жил с трупом в квартире на протяжении недели.

Об инциденте стало известно спустя продолжительное время: сотрудники «Почты России» не могли передать пенсию уже убитой женщине и обратились в полицию. Как рассказали в прокуратуре Пригородного района V-tagile.ru, было установлено, что сын и ранее поднимал руку на мать: женщина обращалась в полицию, но, пожалев ребёнка, забирала заявление обратно и требовала прекратить проверку.

«В судебном заседании мужчина отрицал свою причастность к совершению преступления, пояснял, что ругался с мамой, поскольку она хотела положить его лечиться в больницу, а он был против. Он толкнул мать, отчего она упала на пол в коридоре и не встала. Он накрыл её халатом. Отчего и когда умерла мать — ему не известно», — пояснили в надзорном ведомстве.

Мужчине было предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Он не смог принимать участие в судебном заседании из-за ухудшения психического состояния. Суд отправил мужчину на принудительное лечение, где ему будут оказывать психиатрическую помощь в стационарных условиях под контролем врачей.