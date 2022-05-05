В посёлке под Нижним Тагилом 30-летний мужчина с психическими отклонениями убил свою мать и неделю прожил с трупом

Житель села Петрокаменского до смерти избил свою мать. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 30-летний мужчина имеет психические отклонения. После того как мать перестала подавать признаки жизни, сын не стал никому об этом сообщать и прожил с трупом около недели. Об инциденте стало известно спустя продолжительное время: сотрудники «Почты России» не могли передать пенсию уже убитой женщине и обратились в полицию.

Мужчине было предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

«Мужчина, имеющий психическое заболевание, лишающее его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими, находясь дома, нанёс своей матери не менее 40 ударов руками и ногами, причинив ей тяжкий вред здоровью», — сообщили АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура пригородного района направила дело в суд для решения вопроса о применении в отношении мужчины принудительных медицинских мер.