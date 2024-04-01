В Нижнем Тагиле вынесли приговор мужчине, который убил и выкинул из окна своего собутыльника

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 32-летнего уроженца Красноярского края.

По версии следствия, 23 июля 2023 года обвиняемый и его 61-летний знакомый распивали алкоголь в арендованной квартире на улице Кузнецкого. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого у молодого мужчины возник умысел на совершение убийства.

«Осуществляя задуманное, мужчина взял в руки электрический провод, накинул его на шею потерпевшего и стал сдавливать петлю. Убедившись, что потерпевший не подаёт признаков жизни, он прекратил свои действия. Через некоторое время потерпевший стал издавать хрипящие звуки, услышав это, осуждённый схватил кухонный нож и нанёс им удар в шею потерпевшего. От полученного колото-резаного ранения шеи слева, осложнившегося развитием острой кровопотери, потерпевший скончался на месте происшествия. В этот же день осуждённый решил скрыть следы преступления, для чего позвал на помощь своего 44-летнего знакомого. Находясь в квартире, где совершено преступление, осуждённый и его знакомый выбросили из окна квартиры, расположенной на 2-м этаже, на улицу тело потерпевшего, которое впоследствии было обнаружено прохожими», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Кроме того, в отношении мужчины, который помогал скрыть преступление, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).