В Нижнем Тагиле мужчина жестоко убил и выкинул со второго этажа своего собутыльника

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении неоднократно судимого 31-летнего уроженца Красноярского края. Мужчина обвиняется в нанесении смертельных травм своему 60-летнему знакомому, с которым ранее распивал алкогольные напитки. Также на скамье подсудимых оказался 43-летний подельник обвиняемого, который помог приятелю избавиться от тела жертвы.

По версии следствия, 23 июля 2023 года обвиняемый и его 60-летний товарищ в съёмной квартире, расположенной на улице Кузнецкого в Нижнем Тагиле, распивали спиртные напитки. В ходе распития между мужчинами возник конфликт на почве личных неприязненных отношений, в результате чего подсудимый взял в руки электрический провод, накинул на шею потерпевшего и стал сдавливать петлю. Как только 60-летний мужчина перестал подавать признаки жизни, подсудимый перестал его душить, но когда услышал хрипящие звуки, то нанёс жертве удар в шею кухонным ножом. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый обратился за помощью к своему 43-летнему знакомому. Вместе они выбросили тело потерпевшего из окна арендованной квартиры, расположенной на втором этаже, которое впоследствии было обнаружено прохожими.

В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемого по статье 105 УК РФ (убийство) и его 43-летнего укрывателя, задержанного по статье 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления), находится на контроле прокуратуры района и передано в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.