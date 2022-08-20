В Нижнем Тагиле вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему и убившему свою соседку

Ленинский районный суд Нижнего Тагила 19 августа вынес приговор 32-летнему тагильчанину по делу об изнасиловании и убийстве своей 40-летней соседки по коммунальной квартире.

По версии следствия, 3 июля 2021 года мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии в своей коммунальной квартире в Ленинском районе, изнасиловал 40-летнюю соседку. Женщина сопротивлялась, поэтому обвиняемый ударил её руками по голове и другим частям тела. Через непродолжительное время потерпевшая скончалась на месте.

Как рассказали АН «Между строк» в прокуратуре Ленинского района Нижнего Тагила, мужчина был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего), частью 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование) и частью 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Преступнику было назначено наказание в виде 14 лет колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевшей, которой была признана сестра погибшей, и обязал подсудимого выплатить ей 500 тысяч рублей в виде компенсации за нанесение морального вреда и 58,6 тысячи за возмещение материального ущерба.