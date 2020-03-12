В Нижнем Тагиле вынесли приговор мошеннице, торговавшей мебелью уже закрытого салона

Тагилстроевский суд Нижнего Тагила приговорил 43-летнюю местную жительницу к 350 часам обязательных работ по статье УК РФ «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину». С декабря 2018 по май 2019 года женщина оформила пять лжедоговоров о изготовлении мебели на сумму более 185 тысяч рублей.

Тагильчанка принимала заказы на изготовление корпусной мебели на втором этаже ТЦ «Южный», где находился ещё один мебельный салон. В декабре салон мебели переехал в другое место, а женщина, оставшись в арендованном до июня помещении, под прежней вывеской продолжила принимать заказы. В прокуратуре Ленинского района АН «Между строк» рассказали, что на бланках заполняемых договоров она ставила печать другого юридического лица, с которым не была связана трудовыми отношениями.

В период с декабря 2018 по май 2019 года мошенница под предлогом изготовления и монтажа корпусной мебели получила от пяти клиентов более 185 тысяч рублей. Тагилстроевский суд назначил ей наказание в виде 350 часов обязательных работ и обязал возместить потерпевшим сумму в полном объёме.