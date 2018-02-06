В Нижнем Тагиле вынесли приговор двум молодым мамам за распространение наркотиков в особо крупном размере

Сегодня Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор двум местным жительницам, обвиняемым в хранении и распространении наркотических веществ в особо крупном размере. Установлено, что в конце июня прошлого года на 28-летнюю Кристину К. через интернет вышел не установленный в ходе следствия человек и предложил распространять наркотики через закладки. Девушка согласилась, поскольку остро нуждалась в деньгах, и попросила свою знакомую 33-летнюю Наталью М. помочь ей. В начале июля Кристина К. обнаружила в тайнике около 300 граммов наркотиков, которые она должна была расфасовать и сделать закладки.

Девушку задержали 7 июля сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий и доставили в ОП № 17, где та дала признательные показания. Позже оперативники вышли и на Наталью М., которая помогала подруге делать закладки. Суд учёл, что обе женщины имеют на попечении малолетних детей и максимально смягчил наказание по данной статье.

Кристину К. приговорили к девяти годам колонии общего режима, Наталью М. — к семи годам лишения свободы.