В Нижнем Тагиле вынесли приговор бывшему полицейскому, который должен был бороться с коррупцией, но в итоге сам стал взяточником

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор бывшему начальнику отделения по выявлению преступлений на потребительском рынке, в сферах интеллектуальной собственности, оборота подакцизных товаров и агропромышленном комплексе отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Нижнетагильское» Евгению Пырину. Экс-силовик обвинялся по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (оборот немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере).



По версии следствия, Пырин в 2020–2023 годах получал вознаграждение от второй подсудимой по этому делу Эльвиры Кузнецовой за «крышевание». Предупреждал о проверках, которые проводило его отделение. А также сам торговал табачными изделиями, приобретая и передавая на реализацию крупные партии сигарет.



В прошлом году прокуратура Свердловской области провела проверку в отношении Евгения Пырина. Было установлено, что в период с 2020 по 2023 год, будучи государственным служащим, Пырин приобрёл имущество, законность получения денежных средств на которое не была подтверждена. В частности, в марте 2022 года он стал владельцем автомобиля Lexus RX300, в июле 2022 года — квартиры в Нижнем Тагиле, а в январе 2023 года — квартиры на территории иностранного государства.

«При этом право собственности на указанное имущество он оформил на свою знакомую. Стоимость приобретённого имущества не соответствовала задекларированному совокупному доходу семьи бывшего полицейского за три предшествующих года», — отметили тогда в надзорном ведомстве.

Судом было принято решение об обращении автомобиля и квартиры в Нижнем Тагиле в доход государства, а также о взыскании эквивалента стоимости квартиры, расположенной за рубежом, в размере более 9,5 млн рублей.

Как сообщает TagilCity.ru, cуд признал Евгения Пырина виновным по всем пунктам обвинения и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 1,3 млн рублей. Он также лишён специального звания и права занимать государственные должности в течение пяти лет. В совокупности в доход государства обращены квартира, автомобиль и 126 тысяч евро с его расчётного счёта.

По данным следствия, его подельница хранила и перевозила более 300 тысяч пачек контрафактного табака на 36 млн рублей. Её признали виновной по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации в особо крупном размере) и приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.

Приговоры в законную силу не вступили.