В Нижнем Тагиле прокуратура через суд обратил в доход государства имущество на сумму более 9,5 млн рублей бывшего высокопоставленного борца с коррупцией

Прокуратура Свердловской области проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции. В ходе проверки установлено, что бывший начальник отделения по выявлению преступлений на потребительском рынке, в сферах интеллектуальной собственности, оборота подакцизных товаров и агропромышленном комплексе отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Нижнетагильское» (вероятно, речь идёт о майоре Евгении Пырине) в период прохождения государственной службы с 2020 по 2023 годы на денежные средства, законность получения которых не подтверждена, приобрёл в марте 2022 года автомобиль LEXUS RX300, в июле 2022 года квартиру в Нижнем Тагиле, а в январе 2023 года — квартиру на территории иностранного государства.

«При этом право собственности на указанное имущество он оформил на свою знакомую. Стоимость приобретенного имущества не соответствует задекларированному совокупному доходу семьи бывшего полицейского за три предшествующих года», — отметили в надзорном ведомстве.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора, обратив автомобиль и квартиру в Нижнем Тагиле в доход государства, а также взыскав с бывшего полицейского эквивалент стоимости квартиры, расположенной на территории иностранного государства, в размере свыше 9,5 млн рублей.

Напомним, Евгений Пырин обвиняется в получении взятки в крупном размере за попустительство по службе, а также в приобретении, хранении и перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемый, занимая в тот период должность начальника одного из подразделений в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Нижнетагильское», систематически получал денежное вознаграждение от второй фигурантки за совершаемое в отношении неё попустительство по службе, выражавшееся в непринятии мер, направленных на изобличение и пресечение её незаконной деятельности, а также в предупреждении о предстоящих проверках, проводимых возглавляемым им отделением.