В Нижнем Тагиле вынесли приговор банде взломщиков банкоматов (ВИДЕО)

Сегодня, 3 февраля, в Ленинском райсуде Нижнего Тагила вынесли приговор банде из трёх человек, которые обвинялись в кражах из банкоматов. По версии следствия, лидером организованной группы являлся ранее судимый 46-летний мужчина. По разработанному им плану, один из соучастников подыскивал банкоматы, расположенные на первых этажах зданий. Он проверял наличие охранной сигнализации, изучал возможность взлома терминалов при помощи специального оборудования, а также пролома пола либо разбора стен.

Злоумышленники проникали в помещения, отключали сигнализацию и, используя электронное устройство для создания радиопомех, блокировали каналы связи комплексов для выдачи и приёма денег. Затем при помощи газосварочного оборудования разрезали боковые стенки банкоматов, откуда похищали денежные средства.

Во время последнего преступления, которое было совершено в декабре 2018 года, все трое были задержаны с поличным сотрудниками правоохранительных органов. Установлено, что в период с ноября 2017 по февраль 2019 года фигурантами было похищено свыше 8 миллионов рублей.

В итоге суд приговорил организатора банды Павла П. к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Его подельников Евгения Г. и Юрия М. — к 3,5 и 3 годам лишения свободы соответственно. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе суда, подсудимые были взяты под стражу в зале заседаний.

Также в пользу банка ВТБ осуждённые должны будут выплатить 7,5 млн рублей.