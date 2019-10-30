В Нижнем Тагиле будут судить банду взломщиков банкоматов

В Ленинский райсуд Нижнего Тагила передано уголовное дело в отношение трёх местных жителей, которые обвиняются в серии краж из банкоматов. При этом один из участников преступной группы, как уточняют в прокуратуре Свердловской области, обладал специализированными знаниями устройств охранных сигнализаций и постановки радиопомех каналов связи банкоматов.

Всего на счету медвежатников три эпизода на общую сумму более 8 млн рублей. Во время последнего преступления, которое было совершено в декабре 2018 года, все трое были задержаны с поличным сотрудниками правоохранительных органов.

Для проникновения в помещения, где располагались банкоматы, злоумышленники ломали стены и потолки, используя домкраты и монтировки. Подобным образом были взломаны банкоматы в магазине на проспекте Вагоностроителей в декабре 2017 года, а также в торговых точках на улицах Фрунзе и Каспийской в январе и декабре 2018 года.