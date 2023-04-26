В Нижнем Тагиле вынесли приговор банде грузчиков, укравших из гипермаркета «Лента» товар на сумму более 800 тысяч рублей

Сегодня, 26 апреля, Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по делу о хищении товаров из гипермаркета «Лента», сообщили в пресс-службе ведомства.

В период с начала июля 2021 года по 14 октября 2021 года сотрудники магазина — два приёмщика товаров, оператор погрузок, начальник грузовой зоны и водитель — украли из магазина, расположенного на Свердловском шоссе, товары на сумму 810,5 тысячи рублей.

По версии следствия, обвиняемые на складе выбирали товары разных категорий, затем расфасовывали их на поддон, который был частично скрыт от системы видеонаблюдения. Водитель ставил под разгрузку свой автомобиль к воротам, в это время злоумышленники перекладывали подготовленные товары в пустую тару, прикрывая её ящиками, а один из участников погрузок стоял на стрёме. Таким образом банда успела провернуть более 20 махинаций.

Суд признал пятерых участников преступления виновными по ч. 3 ст. 160 и по ч. 5 ст. 33 УК РФ и назначил им наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч рублей до 148 тысяч рублей. Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.