В Нижнем Тагиле сотрудники гипермаркета «Лента» проворачивали аферы в стиле голливудских блокбастеров (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле пять сотрудников торговой сети «Лента» предстанут перед судом за хищение товаров. Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», сейчас мужчины находятся под подпиской о невыезде.

По версии следствия, два приёмщика товаров, оператор погрузок, начальник грузовой зоны и водитель, работая в «Ленте» на Свердловском шоссе, с июля по октябрь 2021 года украли из магазина товары на 900 тысяч рублей. Обвиняемые выбирали из товаров, хранящихся на территории склада, предметы бытовой химии, технику, продукты питания, косметические средства, детское питание, одежду. Затем они складывали их на поддон, который был частично скрыт от системы видеонаблюдения. Утром водитель, участвовавший в преступной схеме, ставил под разгрузку свой автомобиль к воротам. В это время обвиняемые перекладывали отложенные заранее товары в пустую тару, прикрывая её ящиками.

Один из участников погрузок стоял на шухере. Таким образом отобранные товары вывозились с территории магазина, далее распределялись по принципу «кому что необходимо». Злоумышленники успели провернуть более 20 таких афер.

По словам старшего следователя по особо важным делам СУ МУ МВД России «Нижнетагильское» майора юстиции Константина Перезолова, четырём участника хищения, самому старшему из которых 33 года, предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершённые группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). 41-летнему водителю, перевозившему похищенное, вменяется пособничество в хищении чужого имущества (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ). Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Мужчины находятся под подпиской о невыезде. Часть похищенного имущества изъята и возвращена потерпевшей стороне.